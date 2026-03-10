الاتحاد.. النصيري يكتفي بالجري

اكتفى المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بالجري حول الملعب، الثلاثاء، في وقت واصل فيه زملاؤه تدريباتهم الاعتيادية حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن المهاجم المغربي غاب عن التدريبات الجماعية نظير شعوره بالإجهاد، على أن ينضم إلى زملائه في الحصة التدريبية قبل مواجهة الرياض، الجمعة ضمن جولة «يوم العلم» الـ26 من دوري روشن السعودي.

وشهدت التدريبات عودة الرباعي أحمد الجليدان، فيصل الغامدي، حامد الغامدي وأحمد الغامدي بعد حصوله على راحة، الإثنين عقب مشاركتهم مع فريق تحت 21 عاما أمام البكيرية، الأحد في دوري جوي للنخبة.

وتركزت التدريبات على الجوانب الفنية من خلال مناورة تكتيكية، على أن يختتم الفريق تحضيراته، الخميس قبل المغادرة إلى الرياض تأهبًا للقاء الفريق العاصمي.

ويحتل الاتحاد المركز السادس بـ42 نقطة، بينما يأتي الرياض في المركز الـ16 بـ16 نقطة قبل مباراتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.