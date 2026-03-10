الاتفاق يستعيد ديمبيلي.. والعليان يواصل التأهيل

استعاد فريق الاتفاق الأول لكرة القدم جهود مهاجمه الفرنسي موسى ديمبيلي بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، الثلاثاء وفق مصادر خاصة بـ«بالرياضية».

والتحق ديمبيلي بزملائه في الحصة التدريبية بعد تعافيه من إصابة في الركبة حرمته من المشاركة في الجولات الست الماضية من دوري روشن السعودي، إذ يعود ظهوره الأخير إلى مواجهة التعاون التي كسبها فريقه بهدف نظيف ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

وتشكل عودة المهاجم الفرنسي، صاحب الـ29 عامًا، دفعة مهمة للجهاز الفني بقيادة سعد الشهري قبل مواجهة الفيحاء الجمعة لحساب جولة «يوم العلم»، الـ26 من منافسات الدوري بعدما أظهرت جاهزيته خلال مشاركته في التدريبات.

إلى ذلك، واصل مد الله العليان الظهير الأيمن برنامجه العلاجي والتأهيلي نظير تعرضه لإصابة في العضلة الضامة أبعدته عن مواجهتي الحزم والشباب في الجولتين 24 و25 من الدوري.

ويحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 38 نقطة جمعها من 11 انتصارًا و6 تعادلات، فيما خسر 8 مرات بعد مرور 25 جولة من الدوري.