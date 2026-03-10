متصدر الجولة 25.. آخر صدمة قبل 4 أعوام

لم يخسر متصدر جدول الترتيب، بعد نهاية الجولة الـ 25، لقب دوري روشن السعودي منذ موسم 2021ـ2022 الذي اجتاز فيه فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره الاتحاد خلال الأنفاس الأخيرة من السباق.

ويتصدر النصر ترتيب النسخة الجارية التي مرَّ منها 25 جولةً، برصيد 64 نقطةً، متقدمًا على الأهلي، أقرب ملاحقيه، بفارق نقطتين، وبثلاث نقاطٍ على الهلال، ثالث الجدول.

وإذا تكرَّر سيناريو آخر ثلاثة مواسم، فسيتوَّج الأصفر باللقب في نهاية المطاف.

وقبل أربعة أعوامٍ، كان الاتحاد يتصدر الجدول بعد نهاية الجولة الـ 25 برصيد 60 نقطةً، بينما يبتعد عنه الهلال، ثاني الترتيب، بفارق ثماني نقاطٍ.

وآنذاك كان الدوري يمتد إلى 30 جولةً بوجود 16 فريقًا، وتبقَّى لـ «النمور» خمس مبارياتٍ فقط على حسم اللقب.

وعجز الاتحاد عن تحقيق سوى خمس نقاطٍ فقط من أصل 15 ممكنةً، وتنازل عن الصدارة إلى الهلال الذي حسم اللقب في النهاية بفارق نقطتين عن الفريق الجدَّاوي.

وفي الموسم التالي، الذي جرى بالنظام ذاته، تصدَّر الاتحاد أيضًا بعد 25 جولةً، متقدمًا بفارق ثلاث نقاطٍ على النصر، لكنه وعى درس النسخة السابقة، وحافظ على القمة حتى النهاية، بل وزاد الفارق مع الأصفر العاصمي إلى خمس نقاطٍ، وظفر باللقب.

وبعد ذلك الموسم توسَّع جدول الدوري إلى 34 جولةً عقب زيادة عدد المشاركين فيه إلى 18 فريقًا.

وانتهت الجولة الـ 25 والهلال متصدرٌ بفارق 12 نقطةً أمام النصر، وظلَّا في موقعيهما 9 جولات حتى نهاية الموسم، وازدادت المسافة بينهما إلى 14 نقطةً عند الختام.

وفي الموسم الماضي، كان الاتحاد هو المتصدر بعد الجولة الـ 25، وبفارق أربع نقاطٍ عن الهلال، ثاني الترتيب.

وعلى عكس موسم 2021ـ2022، رفض الاتحاد التفريط في صدارته للهلال، وحافظ عليها حتى ختام البطولة، وحقق اللقب، كما زاد الفارق النهائي إلى ثماني نقاطٍ.