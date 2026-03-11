إنديان ويلز.. أرينا تتجاوز نعومي

تغلبت البيلاروسية أرينا سبالينكا، المصنفة الأولى عالميًا في التنس، بسهولة 6-2 و6-4 على المصنفة 16 اليابانية نعومي أوساكا الثلاثاء، لتتأهل إلى ​دور الثمانية من بطولة إنديان ويلز للتنس، لتواصل بذلك مسيرتها المهيمنة في البطولة من فئة الألف نقطة.

وكانت هذه المواجهة الأولى بين الفائزتين بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى لكل منهما منذ عام 2018، عندما تغلبت أوساكا على سبالينكا في بطولة أمريكا المفتوحة، في طريقها ‌لتحقق أول ألقابها ‌الكبرى، لكن قوة اللاعبة البيلاروسية كانت ​أكبر ⁠من أن تتحملها اللاعبة المصنفة الأولى عالميًا سابقًا.

وقالت سبالينكا في مقابلة على أرض الملعب: «يا إلهي، هذا جنون، لأعوام طويلة لم نلعب إلا مرة واحدة، وأنا متأكدة من أننا سنلعب المزيد من المباريات، فهي تعود لتقديم أداء رائع».

وأضافت: «أنا ⁠سعيدة جدًا بالنتيجة اليوم، فهي أفضل بكثير ‌من المرة الماضية».

وبدأت أوساكا ‌المباراة بثقة مع إرسال قوي ​في الشوط الأول، لكن المصنفة ‌الأولى سبالينكا سرعان ما وجدت إيقاعها ‌واستغلت تراجعًا طفيفًا من اللاعبة اليابانية، وكسرت إرسالها لتتقدم 2-1 بعد خطأين مزدوجين.

وأحكمت اللاعبة البيلاروسية قبضتها على المباراة بوابل من الضربات الخلفية القوية لتتقدم 5-2، ثم ‌أنهت المجموعة بسهولة بضربة إرسال ساحقة.

وبعد أن حافظت كل لاعبة على شوط ⁠إرسالها بقوة ⁠في بداية المجموعة الثانية، عادت سبالينكا لاستخدام ضرباتها لتسيطر على المباراة، وكسرت إرسال منافستها مرة أخرى لتتقدم 4-2، وهو ما كان حاسمًا في فوزها، لتواصل مسيرتها في البطولة دون خسارة أي مجموعة.

وستواصل سبالينكا، ​وصيفة بطلة العام ​الماضي، سعيها للفوز بأول ألقابها في صحراء كاليفورنيا ضد الكندية فيكتوريا مبوكو أو الأمريكية أماندا أنيسيموفا.