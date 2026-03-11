نيفيش يشارك جزئيا.. وأكتشيشيك يغادر إلى باريس

قطع البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، شوطًا على طريق العودة، بالمشاركة جزئيًا في التدريبات، مساء الثلاثاء، وفق ما بثّه الحساب الرسمي لـ «الأزرق» في منصة «إكس».

وبعد غياب بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، خاض اللاعب الجزء الأول من الحصة التدريبية، قبل المغادرة لمتابعة برنامجه التأهيلي.

وتعرَّض البرتغالي لهذه الإصابة خلال انتصار الهلال على الشباب 5ـ3 في 27 فبراير الماضي، لحساب الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وغاب بسببها عن الجولة التالية التي شهدت فوز فريقه على النجمة برباعية نظيفة.

في سياق آخر، أعلن الهلال مغادرة المدافع التركي يوسف أكتشيشيك، ظهر الأربعاء، إلى باريس، العاصمة الفرنسية، لعرض إصابته على الطبيب جيل ريبول.

وتأتي الخطوة، وفق حساب النادي، بالتنسيق مع الجهاز الطبي الهلالي، وبهدف الاطمئنان على موضع إصابة اللاعب في عضلات أسفل البطن.

ويعود آخر ظهور لأكتشيشيك إلى 16 فبراير الماضي في مباراة الفريق مع الوحدة الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولعب المدافع التركي تلك المباراة بصفة أساسية وفاز فيها فريقه بهدفين مقابل هدف واحد.

ويستعد الفريق العاصمي لمواجهة الفتح على ملعبه «ميدان تمويل الأولى»، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 26 من الدوري.