الاستشفاء حاجة وليس ترفا

د. يُعدُّ الاستشفاء «الراحة والتعافي» جزءًا أساسيًّا من الأداء الرياضي الحديث، وأهميته بقدر أهمية التدريب نفسه. وغالبًا ما يركِّز الرياضيون والمدربون على رفع الأحمال التدريبية، وتحسين القدرات البدنية والفنية، لكنَّ الإهمال في فترات الاستشفاء يؤدي إلى تراجع الأداء، وزيادة مخاطر الإصابات، والإرهاق المزمن، لذا يضمن فهم آليات الاستشفاء، وتطبيق استراتيجيات ملائمة استدامة الأداء، وتحقيق الأهداف الطويلة، وقصيرة الأمد.



لماذا الاستشفاء مهم؟

أثناء التمرين تتعرض الألياف العضلية لإجهادٍ وضررٍ دقيقٍ، ويستهلك الجسم مخزونات الطاقة «الجليكوجين»، كما تزيد معدلات الالتهاب المؤقتة، وإنتاج النفايات الأيضية مثل حمض اللاكتيك. الاستشفاء يسمح بإصلاح الأنسجة، وإعادة بناء مخزون الطاقة، وخفض الالتهاب، واستعادة التوازن الهرموني والنفسي. ودون استشفاءٍ كافٍ، تتراكم الإرهاقات، وتقل القدرة على التدريب بكثافةٍ، ما يؤدي إلى ظاهرة «التحميل المفرط»، أو الإنهاك البدني والمعنوي.



- عناصر الاستشفاء الفاعل:

1. النوم: يعدُّ النوم العميق والحصول على 7–9 ساعات ليلًا من أهم عوامل الاستشفاء. خلال النوم يفرز الجسم هرمونات النمو، ويُجرى إصلاحًا خلويًّا حيويًّا.

2. التغذية والترطيب: تناول وجباتٍ متوازنةٍ غنيةٍ بالبروتين لإصلاح العضلات، والكربوهيدرات لإعادة تعبئة الجليكوجين، والدهون الصحية للوظائف الخلوية. الترطيب يحافظ على نقل المغذيات، وإخراج منتجات الأيض.

3. الاستشفاء النشط: تمارينُ خفيفةٌ مثل المشي، أو السباحة الخفيفة، تُسرع تدفق الدم، وتساعد في إزالة الفضلات الأيضية دون إجهاد الجهاز العضلي.

4. التدليك والتمدد: يقللان التوتر العضلي، ويُحسِّنان مرونة الأنسجة ودوران الدم، ما يسهِّل الشفاء.

5. التقنيات الفيزيائية: مثل المياه الباردة والساخنة، وأجهزة الضغط المتقطِّع، والعلاج بالاهتزاز يمكن أن تسهم في تقليل الألم والالتهاب، وتسريع التعافي.

6. إدارة الحِمل والتخطيط: تنظيم أيام التدريب المكثف مع فترات راحةٍ مبرمجةٍ «أسبوع استشفاءٍ أخف كل عددٍ من الأسابيع» يساعد في زيادة الأداء على المدى الطويل.

7. الدعم النفسي والاسترخاء: الضغط النفسي يؤثر سلبًا في التعافي البيولوجي، لذا التقنيات مثل التأمل والتنفس والأنشطة الترفيهية ضرورية.



- الاستشفاء حسب نوع الرياضة :

احتياجات الاستشفاء تختلف بين الرياضات: الرياضيون في الرياضات التحملية يحتاجون إلى استرجاع مخزون الجليكوجين، وإزالة الالتهاب، بينما الرياضيون في الرياضات القوية يتطلبون تركيزًا أكبر على إصلاح الأنسجة، والحمية الغنية بالبروتين، لذا يجب أن تكون برامج التعافي مخصَّصةً حسبَ نوع التدريب، وعمر الرياضي، ومستوى اللياقة، والحالة الصحية.



لا يبقى إلا أن أقول:

الاستشفاء ليس رفاهيةً، بل استثمارٌ أساسي في الأداء الرياضي. الاعتناء بالنوم، والتغذية، والاستشفاء النشط، والتخطيط الذكي للتدريبات، يؤدي إلى تقليل الإصابات، وتحسين الأداء، واستدامة المسيرة الرياضية. دمج استراتيجيات استشفاءٍ مُدروسةٍ يجعل الفارق بين أداءٍ عابرٍ ونجاحٍ مستدامٍ.



هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.