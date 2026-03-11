أرتيتا: أعيش اللحظة.. والتوقعات لا تخيفني

أكد الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، جاهزية قلب الدفاع وليام ساليبا قبل مواجهة باير ليفركوزن في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء، لافتًا إلى أنه يشغل تفكيره إلا ما يجري في اللحظة الراهنة.

وعاد ساليبا، الذي غاب عن آخر مباراتين لأرسنال في جميع المسابقات، بسبب إصابة في الكاحل، لتعزيز الدفاع الذي يضم بقية العناصر بكامل قوتهم. لكن غياب القائد النرويجي مارتن أوديجارد يترك أرسنال بدون محوره الإبداعي في خط الوسط.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحافي إن هناك إمكانية لمشاركة ريكاردو كالافيوري ولياندرو تروسار وسينظر في أمرهما قبل انطلاق المباراة، في حين أن جابرييل وديكلان رايس ومارتن زوبيميندي سيصبح بوسعهم المشاركة.

وعانى أرسنال، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، من خيبة أمل عميقة بخروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مما أنهى آماله في الفوز باللقب للمرة الأولى.

وأوضح أرتيتا :«نعم، تتعلم من الأشياء التي نحسن فعلها، وتتعلم من الأشياء التي يمكنك تحسينها.. هذه هي كرة القدم، وعليك أن تُظهر ذلك الأربعاء.. دوري الأبطال يعتمد على مستواك في اليوم نفسه، وخلال ذلك اليوم توجد لحظات فاصلة».

وأدى فوز أرسنال على مانسفيلد تاون 2-1 مطلع الأسبوع إلى تأهله إلى دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأثار الحديث عن الرباعية المنشودة، دوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز وكأس الاتحاد وكأس رابطة الأندية المحترفة في الموسم نفسه.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن فريقه مستعد للفوز بألقاب كبيرة الموسم الجاري، أبقى أرتيتا تركيزه في نطاق ضيق، وقال: «أعيش اللحظة وأستعد لكل ما أتوقعه، وأشعر برغبة قوية في إلهام هؤلاء اللاعبين للعب بنفس الطريقة. هذه هي كرة القدم، وهناك الكثير مما يجب فعله».

ويستضيف أرسنال باير ليفركوزن في مباراة الإياب يوم 17 مارس الجاري.