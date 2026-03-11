جوارديولا: سيتي في أفضل حالاته

أكد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، جاهزيتهم أمام ريال مدريد الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وبشكل أفضل مما كانوا عليه الموسم الماضي بالأدوار الإقصائية.

وجاءت تصريحات جوارديولا قبل المباراة التي يستضيفها ملعب «سانتياجو برنابيو»، حيث استرجع ذكريات الخسارة السابقة 1-3 أمام الريال نفسه، مشددًا على أن فريقه بات أكثر نضجًا وجاهزية.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي تصريحات جوارديولا خلال المؤتمر الصحافي الثلاثاء، قائلًا: «نصل بالتأكيد في وضع أفضل، فلدينا الآن قائمة مكتملة، بينما عانينا الموسم الماضي من الإرهاق وقلة اللاعبين المتاحين».

وبسؤاله عن كسر حاجز الخوف من اللعب في ملعب الريال، أجاب: «إذا لم تكن قادرًا على التعامل مع هذه الأجواء هنا أو في أنفيلد وأولد ترافورد، فعليك أن تتعايش مع ذلك إنها مباراة كرة قدم في النهاية. العواطف تأتي عندما تلعب بشكل سيئ أو عندما يكون الخصم أفضل منك، وليست هذه هي المرة الأولى التي نلعب فيها هنا، وهذا أمر بالغ الأهمية في مثل هذه المسابقات».

وعن هوية سيتي وشخصيته في الملعب، أوضح المدرب الإسباني: «نحن فريق يسعى دائمًا ليكون استباقيًا في استعادة الكرة والهجوم المستمر مع تقليل الأخطاء. لقد لعبنا هنا قبل شهرين لنثبت لأنفسنا قدرتنا على الوصول للمراحل النهائية».

وأضاف: «في تجربتي مع نهائيات دوري الأبطال، أعلم أن الأمور تكون صعبة وقد يلعب الحظ دوره، لكنني أريد أن نستحق التأهل عبر التمسك بهويتنا، فالطريقة الوحيدة هي أن تلعب وفقًا لأسلوبك المعهود».

واختتم جوارديولا حديثه حول جاهزية الفريق، قائلًا :«سنلعب 11 ضد 11، وعندما يكون الجميع لائقًا، يكون من الأفضل التدوير للحفاظ على انتعاش الأقدام والعقول. غدًا تبدأ منافسة أخرى في مباراة الذهاب، وسنحاول الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب بمانشستر».

ومن المقرر أن يحسم التأهل رسميًا إلى ربع النهائي في ملعب الاتحاد الثلاثاء المقبل.