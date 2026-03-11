الأربعاء.. اجتماع يحدد المواعيد الآسيوية

يحدِّد اجتماعٌ، يعقده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع أندية غرب القارة، الأربعاء، مواعيد مواجهتَي الذهاب والإياب للأدوار الإقصائية لمنطقة «الغرب» في بطولتَي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

يأتي ذلك بعد أن أعلن الاتحاد القاري تأجيل مباريات ثمن نهائي النخبة، وربع نهائي أبطال آسيا 2 لمنطقة الغرب إلى موعدٍ لاحقٍ بدلًا من المواعيد السابقة، في مارس، كاشفًا في بيانٍ، أصدره 4 من الشهر الجاري عن أنه سيُعلن التحديثات التي تخصُّ المباريات المؤجَّلة في حينه.

وأجَّل الاتحاد الآسيوي مباريات الهلال مع السد القطري، والأهلي أمام الدحيل القطري، والاتحاد ضد الوحدة الإماراتي، وشباب الأهلي الإماراتي مع تراكتور الإيراني «ذهابًا وإيابًا» في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافةً إلى مباراتَي النصر السعودي أمام الوصل الإماراتي، والأهلي القطري أمام الحسين الأردني في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.