الاتحاد يلاحق ظهيرا أيسر

وضع مسؤولو اللجنة الفنية في نادي الاتحاد خانة الظهير الأيسر على رأس الأولويات عند إبرام التعاقدات الصيفية المقبلة لتدعيمها بلاعب محلي قادر على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، وفق مصادر «الرياضية».

كذلك تستهدف الإدارة تدعيم صفوف الفريق بلاعبين في خانتَي المحور والجناح لزيادة الخيارات الفنية أمام الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي الإدارة الرياضية لتعزيز التوازن في التشكيلة، والعمل مبكرًا على تلبية احتياجات الفريق قبل انطلاق المعسكر الخاص بالموسم الجديد.

وكانت اللجنة الفنية في نادي الاتحاد أوصت بتجديد عقد البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، موسمًا إضافيًّا كما حصل مع دانيلو بيريرا، زميله في الفريق.

يشار إلى أن الاتحاد يحتل حاليًّا المركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 42 نقطةً، كما ينافس في بطولتَي كأس الملك حيث وصل إلى نصف النهائي، ويواجه فيه الخلود، ودوري أبطال آسيا للنخبة.