النصر..فحص ميجيل يحدد عودة العقيدي

يخضع نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، الأربعاء، لفحص طبي رفقة الدكتور البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب النادي، لتحديد موعد عودته إلى التدريبات مع المجموعة، أو الاستمرار في التأهيل، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن العقيدي «25 عامًا»، لا يزال يواصل تأهيله في عيادة النادي لمعاناته من آلام في الظهر، حدَّت من وقوفه بين الخشبات الثلاث في مواجهات فريقه.

ومنذ أن تعرض الحارس للطرد أمام الهلال في «الديربي» ضمن الجولة الـ 15، لم يظهر دوريًّا حتى الآن، إذ غاب أمام الشباب، ضمك، التعاون، الخلود، الرياض، الاتحاد، الفتح، الحزم، النجمة، الفيحاء، وأخيرًا نيوم.

ولعب العقيدي مع النصر الموسم الجاري 12 مباراةً في جميع المسابقات بمجموع 1050 دقيقةً، منها 11 مباراةً في «روشن».

ويعاني النصر من أزمة حراسة مرمى بعد إصابة العقيدي، وإجراء راغد النجار عمليةً في الرباط الصليبي، إذ اضطر جيسوس إلى استدعاء مبارك البوعينين، وعبد الرحمن العتيبي للانضمام إلى صفوف الفريق، إلى جانب البرازيلي بينتو، الحارس الأساسي.

ويتصدر النصر جدول ترتيب «روشن» برصيد 64 نقطةً، جمعها من 21 انتصارًا، وتعادل واحد، مقابل ثلاث خسائر.