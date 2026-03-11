الجعدي تعاونيّا 3 أعوام

أنهت إدارة نادي التعاون إجراءات التوقيع رسميًّا مع تركي الجعدي، لاعب فريق العربي الأول لكرة القدم، لمدة ثلاثة أعوام، ابتداءً من الموسم المقبل، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، يناير الماضي، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ويأتي التعاقد مع اللاعب ضمن تحركات إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة خلال المرحلة المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد، بالتنسيق مع البرازيلي بيريكليس شاموسكا، مدرب الفريق. وبدأ الجعدي، البالغ من العمر 22 عامًا، مسيرته الكروية في الفئات السنية بنادي الاتحاد قبل أن يصل إلى الفريق الأول، ثم ينتقل إلى العربي بعقد لمدة موسمين، يونيو 2024.

وسبق للاعب تمثيل المنتخب السعودي في فئتَي الشباب والأولمبي.