كينسكي.. 17 دقيقة كارثية

استُبدل التشيكي أنتونين كينسكي، حارس مرمى فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، بعد مرور 17 دقيقة فقط من المواجهة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب ارتكابه خطأين فادحين أسهما في استقباله هدفين.

وتأخر توتنام بثلاثة أهداف نظيفة خلال أول 15 دقيقة على ملعبه أمام فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، وجاءت الأهداف الثلاثة نتيجة أخطاء واضحة.

وكان مدرب توتنام الكرواتي إيجور تودور أشرك الحارس التشيكي البالغ 22 عامًا والذي لم يلعب منذ أكتوبر الماضي، مفضّلا إياه على الإيطالي جولييلمو فيكاريو، وذلك بعد خمس خسائر متتالية للفريق في الدوري المحلي. لكن كينسكي انزلق في الدقيقة السادسة وفقد الكرة، ليستغل ماركوس يورينتي الموقف ويفتتح التسجيل.

وبعد أن سقط المدافع الهولندي ميكي فان دي فين أرضًا، ما أتاح للفرنسي أنطوان جريزمان تسجيل الهدف الثاني «14»، ارتكب كينسكي خطأً آخر بعد دقيقة واحدة.

وفشل الحارس في تمرير الكرة بشكل صحيح، ليستفيد الأرجنتيني خوليان ألفاريز من الموقف ويودع الكرة في الشباك بسهولة «15».

وعندها قرر تودور إخراج كينسكي والزجّ بفيكاريو، إذ غادر التشيكي الملعب وسط تصفيق جماهير أتلتيكو المحتفلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أتلتيكو 4-1 بعد أن أضاف روبن لو نورماند الهدف الرابع «22» قبل أن يقلص الإسباني بيدرو بورو النتيجة للضيوف «26».