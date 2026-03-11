بوروك: تفوقنا على ليفربول ليس صدفة

أكد أوكان بوروك، مدرب فريق غلطة سراي التركي الأول لكرة القدم، أن فوزهم الثلاثاء على ليفربول بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي أبطال أوروبا، يثبت أن انتصارهم السابق على ضيفهم لم يكن صدفة.

وأوضح بوروك في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة، أن هذا الانتصار يثبت أن فوزهم السابق على ليفربول تجسيد لقوة وطموح الأندية التركية في المحافل القارية.

وقال :«هذا هو انتصارنا الثاني على ليفربول العام الجاري، وقد أثبتنا للجميع أن التفوق الأول لم يكن صدفة. الأجواء كانت رائعة، والمشاعر انتقلت بيننا وبين الجماهير طوال اللقاء، حيث دافعنا وهاجمنا ككتلة واحدة، وهذا هو السر الحقيقي وراء هذا الفوز المرموق الذي يرفع من هيبة الكرة التركية ويساهم في تعزيز نقاط تصنيفنا القاري».

وأضاف أن النتيجة كانت قابلة للزيادة، موضحًا: «كان بإمكاننا إنهاء اللقاء بهدفين أو ثلاثة أهداف، بالنظر إلى الفرص التي أتيحت لنا، ورغم أن ليفربول فريق كبير وقادر على استغلال أي خطأ للتعادل، إلا أننا نجحنا في الحفاظ على تقدمنا».

واستطرد:«سنذهب إلى ملعب أنفيلد بنفس العاطفة والرغبة والشغف، وسنعمل بجد للحفاظ على هذه الأفضلية والوصول إلى دور الثمانية، خاصة وأننا سنحصل على يوم راحة إضافي مقارنة بليفربول قبل لقاء الإياب».

ولم يخف بوروك استياءه من القرارات التحكيمية في اللحظات الأخيرة، حيث انتقد بشدة البطاقة الصفراء التي نالها مدافع الفريق دافينسون سانشيز: «أعتقد أن الحكم كان يبحث عن أي شخص ليشهر في وجهه البطاقة الصفراء، واختار سانشيز بشكل غير عادل في لعبة لا تستحق. كان هذا هو الإنذار الوحيد في المباراة، وهو أمر يثير التساؤل».