البايرن يعاقب أتالانتا بسداسية

خطا فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم خطوة كبيرة لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما سحق مضيفه أتالانتا الإيطالي 6-1 الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي.

ولم يؤثر غياب الهداف الإنجليزي هاري كاين عن التشكيلة الأساسية على الأداء الهجومي لفريقه، إذ إن مدربه البلجيكي فنسنت كومباني أبقاه احتياطيًا، وأقحم السنغالي نيكولاس جاكسون إلى جانب أوليسيه وسيرج جنابري والكولومبي لويس دياز في خط الهجوم.

ووصل بايرن بسداسيته إلى 134 هدفًا في 39 مباراة خاضها ضمن كافة المسابقات، كما حقق انتصاره الـ 34 مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين فقط.

وأحكم بايرن سيطرته على بداية المباراة بحثًا عن هدف مبكر، فسدّد أوليسيه بيسراه من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء كرة أرضية زاحفة تصدّى لها الحارس المضيف ماركو كارنيزيكي «8».

وواصل بايرن سيطرته إلى أن حقق مبتغاه، وذلك بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى لعبها أوليسيه أرضية إلى داخل المنطقة صوب جنابري، ومن الجناح الألماني عرضية متقنة إلى الكرواتي يوسيب ستانيتشيتش غير المُراقب والذي لم يجد صعوبة في إسكانها المرمى من داخل منطقة الياردات الست «12».

ولم يكتف البافاري بالتقدُم بهدف، فأضاف الثاني بتسديدة من أوليسيه بيسراه من على مشارف المنطقة، استقرت أرضية في الزاوية اليسرى «22».

وفي ظل استسلام أتالانتا أمام استعراض القوة البافاري، أنهى بايرن الأمور قبل مرور نصف ساعة، فبعد تمريرة بينية متقنة من أوليسيه وضع من خلالها جنابري منفردًا، اخترق الأخير منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك بشكل مثالي «25».

وفي الشوط الثاني، أضاف جاكسون الرابع بتسديدة أرضية بيمناه من داخل المنطقة إلى يمين كارنيزيكي «52».

وسجّل أوليسيه الخامس بتسديدة يسارية من على مشارف المنطقة، استقرت في الزاوية العليا اليسرى «64». ووقّع البديل جمال موسيالا على الهدف السادس، بعدما تابع بيمناه «على الطاير» من داخل منطقة الياردات الست عرضية من الجهة اليمنى لعبها جاكسون «67». وقلّص الكرواتي ماريو باشاليتش الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع.

وتلعب مواجهة الإياب في ميونيخ يوم 18 مارس الجاري.