جونيور يغادر الشباب

غادر البرازيلي كارلوس جونيور، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، إلى بلاده من أجل إجراء عملية جراحية وفق ما أعلن ناديه، الثلاثاء.

وأوضح النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن جونيور سيخضع لعملية جراحية في عضلات البطن بعد استكمال تقييم حالته الطبية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وتعرض جونيور «30 عامًا» للإصابة أمام الخلود في المواجهة التي لم يكمل شوطها الثاني، وانتهت بخسارة فريقه 0-1 ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، وتسببت في غيابه في آخر 5 جولات.

وقبل الإصابة، شارك المهاجم البرازيلي في 16 مباراة ضمن منافسات الدوري، وسجل أربعة أهداف وصنع هدفًا.

ميدانيًا، رفع الفريق الشبابي درجة تحضيراته بحصة تدريبية على ملعب النادي استعدادًا للقاء الأخدود، السبت على ملعب «إس إتش جي أرينا» ضمن جولة« يوم العلم» الـ26 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الشباب المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، حصدها من 6 انتصارات و8 تعادلات مقابل 11 خسارة، بعد مضي 25 جولة من منافسات الدوري.