أمام سيتي.. الريال على خطى برشلونة وميلان

أصبحت مواجهات فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم ونظيره مانشستر سيتي الإنجليزي من الكلاسيكيات الأوروبية، إذ يتجدَّد اللقاء بينهما مرةً أخرى، الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب «سانتياجو بيرنابيو».

وهذه المواجهة الثانية بين الفريقين الموسم الجاري في البطولة، والخامسة تواليًا بالأدوار الإقصائية، إذ التقيا الموسم الماضي بالدور التمهيدي قبل ثمن النهائي، وموسم 2023ـ2024 لحساب ربع النهائي، والموسمين السابقين في المربع الذهبي.

وبإضافة مباراتي ثمن النهائي، يكون مجموع لقاءات الفريقين في البطولة 17، اقتسما فيها مرات الفوز بخمسٍ لكلٍّ منهما مع التعادل في خمسٍ.



ومع هذه المباريات الـ 17، ستصبح مواجهات الريال وسيتي ثالث أكثر المواجهات تكرارًا في تاريخ البطولة، بالتساوي مع ميلان وبرشلونة، يليهما بواقع 16 مباراةً لكلٍّ منهما مواجهات ريال مدريد وميلان، وبوروسيا دورتموند.

ولا يسبق تلك المباريات سوى مواجهات ريال مدريد ويوفنتوس التي لُعبت 22 مرةً، وريال مدريد وبايرن، الكلاسيكية الكبرى لكأس أوروبا، بـ 28 مرةً.

وفي المباراة الأخيرة، قلبَ سيتي تأخره إلى فوزٍ بـ 2ـ1 على مدريد، 10 ديسمبر الماضي، فبعد أن تقدم البرازيلي رودريجو في الدقيقة 28 لفريق تشابي ألونسو، عاد رجال بيب جوارديولا عن طريق نيكو أورايلي «35»، وإيرلينج هالاند «43» من ركلة جزاءٍ.

ويشارك الريال في دوري الأبطال للمرة الـ 30، وهو رقمٌ قياسي في البطولة، يتشاركه مع برشلونة، وقد تأهل إلى الأدوار الإقصائية في جميع تلك المواسم.

كذلك لم يفشل الفريق في بلوغ دور الـ 16 منذ استحداث هذه المرحلة موسم 2003ـ2004، وقد شارك بهذا الدور في كل موسمٍ منذ 1996ـ1997، كما فاز في 11 من آخر 13 مباراةً خاضها بنظام الذهاب والإياب.

واحتل الفريق المركز الـ 11 في مرحلة الدوري الموسم الماضي «خمسة انتصاراتٍ، وثلاث هزائم»، وخسر بالنهاية 1ـ5 في مجموع المباراتين أمام أرسنال في ربع النهائي.

أمَّا سيتي فهذا هو الموسم الـ 15 تواليًا الذي يشارك فيه بالبطولة، إذ ظهر في كل موسمٍ منذ 2011ـ2012، ووصل إلى الأدوار الإقصائية في المواسم الـ 12 الماضية.

وحقق الفريق الإنجليزي الفوز في 13 من آخر 15 مباراةً خاضها بثمن النهائي، وفي عشرٍ من آخر 12 مباراة ذهابٍ بهذه المرحلة.

وبعد أن احتل المركز الـ 22 بمرحلة الدوري الموسم الماضي «ثلاثة انتصارات، وتعادلان، وثلاث هزائم»، خسر سيتي 3ـ6 في مجموع المباراتين أمام ريال مدريد، حامل اللقب، بالأدوار الإقصائية.

وأمام الفرق الإنجليزية، خسر الريال مبارياته الأربع الأخيرة، في المرحلتين الرابعة أمام ليفربول 0ـ1، والسادسة أمام سيتي 1ـ2.

وقبلها أدى خروج الريال أمام أرسنال في ربع نهائي الموسم الماضي «0ـ3» ذهابًا و«1ـ2» إيابًا إلى تحطيم رقمه القياسي في مباريات خروج المغلوب من مباراتين ضد منافسيه الإنجليز حيث حقق 15 فوزًا مقابل ثماني خسائر.

ويملك الريال عشرة انتصاراتٍ في مجموع المباراتين في آخر 14 مواجهةً على الرغم من أن آخر أربع خسائر كانت جميعها أمام فريقٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في الجانب الآخر، لم يحقق سيتي أي فوزٍ في خمس مبارياتٍ ضد منافسيه الإسبان مسجلًا ثلاثة تعادلات، وخسارتين قبل الموسم الجاري، فيما صحَّح وضعه بانتصارين 2ـ0 على فياريال بالجولة الثالثة، و2ـ1 على مدريد في الجولة السادسة.

ولم يخسر الفريق الإنجليزي سوى ثلاث مراتٍ من آخر 18 مباراةً له ضد الفرق الإسبانية «عشرة انتصاراتٍ وخمسة تعادلاتٍ».

وكانت الهزيمة التي مُني بها أمام ريال مدريد الموسم الماضي السابعة له في 11 مباراة ذهابٍ وإيابٍ مع الفرق الإسبانية.