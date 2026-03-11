أشرف زكي لـ«الرياضية»: ماجدة تجاوزت الأزمة.. ولا تزال تحت الملاحظة

طمأن الفنان المصري الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، الجمهور والوسط الفني على الحالة الصحية الخاصة بشقيقته النجمة المصرية ماجدة زكي، مشيرًا إلى استقرار وضعها الصحي عقب تعرضها لأزمة صحية استدعت نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى.

وأوضح لـ «الرياضية» زكي أنَّ شقيقته شعرت بآلام شديدة في الصدر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ما دفع عائلتها والمقربين منها، ومن بينهم زوجته الفنانة روجينا ونجلها، لمرافقتها فورًا لإجراء الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة، مؤكدًا أنَّ الفريق الطبي المعالج قرَّر ضرورة إجراء تدخل جراحي من أجل تركيب دعامة في القلب.

وأكد زكي أنَّ شقيقته لا تزال تحت الملاحظة الدقيقة لضمان استقرار علاماتها الحيوية، مشيرًا إلى أنَّ الأطباء سيسمحون لها بمغادرة المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة بمجرد الاطمئنان الكامل على تعافيها، لتستكمل فترة نقاهتها وعلاجها في المنزل.

وتشارك ماجدة زكي في الموسم الدرامي الرمضاني 2026 من خلال مسلسل «رأس الأفعى»، والعمل مستوحى من وقائع حقيقية من ملفات الأمن الوطني، ويضم المسلسل مجموعة من الفنانين أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، ومراد مكرم، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير.