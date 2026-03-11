دورتموند يتمسك بنميشا حتى 2030

توصل نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلى اتفاق مع فيليكس نميشا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقده حتى عام 2030، حسبما أفادت تقارير إخبارية، الأربعاء.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية ومحطة «سكاي تي في» التلفزيونية، الأربعاء، أنه سيتم تجديد عقد نميشا لمدة عامين.

وكان اللاعب انضم إلى صفوف دورتموند عام 2023، قادمًا من فولفسبورج الألماني، مقابل 30 مليون يورو «34.9 مليون دولار»، ويمتد عقده الحالي حتى عام 2028.

ويعد نميشا «25 عامًا» عنصرًا أساسيًّا في مركز خط الوسط الدفاعي تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، وقد شارك في ست مباريات دولية مع المنتخب الألماني.

وكان ينظر إلى نميشا أخيرًا كمرشح محتمل للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، نظرًا لارتفاع قيمته السوقية إلى نحو 45 مليون يورو، لكن يبدو أنَّ هذا قد تغيَّر الآن، وعقب تجديد عقده الوشيك فسوف يصبح، بحسب التقارير، أحد أعلى اللاعبين أجرًا في الفريق الألماني.

ومع ذلك، ربما يشهد الفريق إعادة بناء بعد نهاية الموسم الجاري، حيث يستعد جوليان براندت للرحيل عن الفريق في صفقة انتقال حر، وقد ينتقل المهاجم الغيني الدولي سيرهو جيراسي أيضًا إلى نادٍ آخر، بينما لا يزال مستقبل المدافع الألماني نيكو شلوتربيك غير واضح.