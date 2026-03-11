سطام قريب مني والعتيبي درّبنا على اللهجة.. والتصوير 73 يوما

أوضح لـ«الرياضية» الممثل السعودي فهد القحطاني، بطل المسلسل الرمضاني «كحيلان»، الذي يسجل ردود فعل واسعة عبر الشاشة الصغيرة، أن تصوير العمل البدوي استغرق نحو 73 يومًا، وتم في مدينة الرياض، مبينًا أن إتقان اللهجة البدوية من قبل الممثلين والممثلات يعود إلى الاستعانة بمدقق اللهجة أحمد بن سعيد العتيبي الذي كان ملازمًا لكل كلمة بدوية في العمل وتدريب مستمر للجميع ما نتج عنه الخروج بالشكل المطلوب.

وأشار القحطاني الذي عرفه الجمهور من خلال الفيلم السعودي «الهامور» الذي حقق نجاحًا لافتًا حينها عام 2023، إلى أن «التدريب على استخدام السيوف والمبارزة وركوب الخيل كان من خلال المدرب مالك القلاف والمخرج جاسم المهنا، والشركة المنفذة للعمل وهي «كليلة» وعلى رأسها فوزية الأحمد وفروا بيئة صحية للتدريب».

وأضاف: «الشكر لزينب أبو السمح مديرة أكاديمية «إم بي سي» على المواهب الشابة التي قدمتها للعمل من الأكاديمية سواء ممثلين أو فنيين وكانوا إضافة جميلة».

وأبان القحطاني الذي يلعب دور سطّام وهو شاب ترعرع في بادية نجد وتربى في بيت زعامة ومشيَخة في المسلسل أن: «هناك تقارب بيني شخصيًا وبين شخصية سطام، فكلانا ابن بادية. ولكن هناك الكثير من نقاط الاختلاف وأبرزها ردود فعل سطام وعنفه الذي يصل في بعض الأحيان إلى الدموية أما أنا فإنسان مسالم على الصعيد الشخصي».

وشدد بطل «كحيلان» على أن الشخصية أجبرته على الكثير من التحضيرات على الصعيد الجسدي كإجادة الفنون القتالية لبعض المَشاهد، وإتقان المبارزة بالسيف وركوب الخيل وغيرها من خصال الفروسية، وقال: «وكان هناك أيضًا التحضيرات النفسية لبناء الشخصية مع المخرج جاسم المهنا. وأتمنى أن تكون شخصية سطام في مسلسل «كحيلان» عند حسن ظن المشاهدين».