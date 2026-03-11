الترجي يحدد مصير توروب مع الأهلي

أصبح الدنماركي ييس توروب، مدرب فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، مهددًا بالرحيل عن الفريق، على الرغم من الشرط الجزائي الكبير الذي سيتم دفعه حال رحل خلال الموسم الأول من عقده، حسب مصدر خاص بـ «الرياضية».

وتعرض المدرب الدنماركي لموجة غضب كبيرة من جانب جماهير النادي الأهلي عقب نهاية مباراة المقاولون العرب بالخسارة في بطولة الدوري بهدفين مقابل هدف، مطالبين الإدارة بضرورة رحيله عن الفريق، وهو الأمر غير السهل بالوقت الجاري.

وتولى المدرب الدنماركي تدريب الأهلي في أكتوبر الماضي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، وقاد توروب الأهلي إلى الفوز بكأس السوبر المصري بعد التغلب في النهائي على الزمالك، بينما ودع الأهلي تحت قيادته بطولة كأس مصر وكأس الرابطة.

وقال مصدر خاص لـ«الرياضية»: «مباراة الترجي التونسي المقبلة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ستحدد مصير المدرب حال خسر الأهلي النسبة الأكبر رحيله والبحث عن بديل مصري مؤقت، ليتم الاختيار من بين حسام البدري وعماد النحاس».

وأكد المصدر أنَّ توديع الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا يعني رحيل المدرب رسميًّا دون رجوع عن هذا القرار، على أن يتم التفاوض حول الشرط الجزائي الخاص بعقده، الذي سيحصل عليه كاملًا حال رحل عن الفريق قبل نهاية الموسم الجاري، فيما سيحصل على راتب 4 أشهر حال رحل خلال الموسم الثاني.

من جهته، يرفض ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، المدرب المصري ويرغب في مدرب أجنبي بديل، ويفضل من المدرسة الألمانية أو البرتغالية، حيث هناك تفكير كبير في البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الحالي، على أن يتم جس النبض معه حال رحل توروب رسميًّا.

وعلى صعيد القرارات، ذكر المصدر أنَّ هناك رحيل مرتقب لكل من محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي، ووليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق، ووليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، حيث يرفض عمله في الإعلام إلى جانب عملهم في النادي، خاصة أنَّ هناك رغبة في اختيار طريق واحد فقط من جانب لاعب الفريق السابق سواء الاستمرار بالعمل في النادي فقط أو سلك طريق الإعلام والبحث عن بديل له، ليقود رئاسة قطاع الناشئين.

وبشكل عام، قاد توروب الأهلي في 28 مباراة بمختلف البطولات حقق خلالها 14 فوزًا وتعادل 8 مرات وخسر 6 منها 4 في كأس الرابطة.

ويحتل الأهلي حاليًّا المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، كما تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الترجي التونسي.