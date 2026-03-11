جراحية تبعد أكرد عن المغرب

يخضع المدافع الدولي المغربي نايف أكرد، لاعب فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي الأول لكرة القدم، لتدخل جراحي، الخميس، لمعالجة التهاب العانة الذي يعاني منه منذ فترة، حسبما أعلن النادي الأربعاء.

وكتب النادي المتوسطي، في حسابه الرسمي: «خلال الأسابيع الماضية، كان المدافع يلعب متحملًا ألمًا وانزعاجًا تفاقما إلى درجة لم تعد تسمح له بالاستمرار في اللعب في هذه الظروف».

وتابع النادي «على الرغم من العلاجات الاحترازية التي اعتمدها الطاقم الطبي للنادي، فإن تطور الحالة قاد إلى اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية باتت حتمية».

وفيما لم يعلن النادي عن فترة غياب اللاعب، سيفتقده منتخب المغرب في مباراتيه التجريبيتين المقبلتين أمام الإكوادور والباراجواي هذا الشهر، استعدادًا لمونديال 2026.

وخاض اللاعب، البالغ 29 عامًا، 16 مباراة مع مرسيليا الموسم الجاري في الدوري وخمس في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مرسيليا المركز الثالث في الدوري الفرنسي، بفارق 11 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب.