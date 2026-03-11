«تحول رقمي» يجمع رابطة الحكام واتحاد التنس

عقدت الرابطة السعودية للحكام اجتماعًا برئاسة مرعي العواجي، وبمشاركة عبد الله النصار المدير التنفيذي للرابطة، مع ممثلي الاتحاد السعودي للتنس برئاسة محمد الدرويش رئيس لجنة الحكام، وذلك لاستعراض النظام التقني للرابطة في إطار دعم التحول الرقمي في القطاع الرياضي، وتطوير منظومة التحكيم عبر الحلول التقنية وتعزيز الابتكار في الخدمة الرياضية الوطنية.

وخلال الاجتماع، قدّم محمد منصور مدير تقنية المعلومات بالرابطة عرضًا تفصيليًا لآلية عمل النظام التقني وإدارة بيانات الحكام، فيما استعرض رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي للتنس نموذجًا عمليًا لتطبيق النظام في إدارة مسابقات الاتحاد.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات الرياضية بما يسهم في تطوير منظومة العمل الرياضي.

ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لسلسلة اجتماعات تعقدها الرابطة مع الاتحادات الرياضية، حيث يعد الاجتماع الثاني بعد الاجتماع الأول الذي عُقد مع الاتحاد السعودي للسباحة.