هزازي لـ«الرياضية»: أتمنى تحقيق النصر لقب «روشن»

تمنى الدولي السعودي السابق نايف هزازي، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم المعتزل، تحقيق النصر لقب دوري روشن السعودي، الموسم الجاري.

وقال هزازي خلال حديثه الخاص لـ«الرياضية»: «أتمنى أن يحقق النصر البطولة، جماهيره متعطشة، وتحتاج هذا اللقب من أجل أن يعلم أبناؤه أن هذا النادي كبير وله تاريخ عريق، ولكن إن لم يحقق البطولة الأولاد لن يصدقوا آباءهم أو أي أحد إلا إذا حصل الفريق على بطولة».

وأضاف:«حقيقة أنا أحب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، وأتمنى أن يحقق بطولة كون الجيل الجديد يحب النصر، وأتمنى ألا يغادر رونالدو السعودية، إلا وهو على الأقل حاصل على ثلاث أو أربع بطولات، أقل شيء، هذا الأمر يزعل رونالدو يأتي إلى السعودية ويملك هذه القاعدة الجماهيرية وفي الأخير من دون بطولة».

وتطرق هزازي إلى تجربته مع النصر وقال: «نعم تجربتي مع النصر تعتبر «فاشلة» بالنسبة لي، على معدلي التهديفي في ناديي الاتحاد والشباب، على الرغم من البداية الموفقة حيث سجلت «هاتريك» أمام الفتح وسجلت أيضًا أهدافًا أخرى، ولكن للأسف دخلت في دائرة أكبر مني».

وعن لقب «الأسطورة» الذي سبق أن ذكرها قال: «أحب ماجد عبد الله في الكرات الرأسية، وكنت أتمنى في يوم من الأيام، لو تقول الناس إن نايف شبيه ماجد في الضربات الرأسية، والحمد لله هذا الأمر ذكر واستمر، ولم أنتهِ بدري بمجرد تشبيهي بماجد، بل العكس استمر التهديف بالرأس وبشكل ممتاز».

وتابع: «سامي الجابر هداف، وكنت أسمع كلامه ونصائحه، لكن الأسطورة بالنسبة لي هو محمد نور، لعبت بجانبه، خاصة في الفترة التي عشت فيها بجانبه، وماجد عبد الله وسامي الجابر «أساطير»، لكن بالنسبة لي نور خط أحمر، كنت ألعب مع نور وبجانبه وأنا أحد معجبينه».