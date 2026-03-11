فيسيل كوبي يعبر إلى ربع النهائي

تأهل فريق فيسيل كوبي الياباني الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب فوزه 2ـ1 على ضيفه إف سي سول الكوري الجنوبي، الأربعاء، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وعلى ملعب «ميساكي» في مدينة كوبي اليابانية، تقدم سول بهدف عن طريق باتريك كليمالا في الدقيقة «20»، قبل أن يرد فيسيل كوبي بهدفين عبر يويا أوساكو ويوسوكي إيديجوتشي في الدقيقتين «78 و89» على الترتيب.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين، الأربعاء الماضي، شهدت فوز فيسيل كوبي 1ـ0 على ملعب سول كأس العالم في العاصمة الكورية الجنوبية، ليأتي صعوده عن جدارة إلى دور الثمانية، عقب فوزه 3ـ1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وكان فيسيل كوبي حصل في مرحلة الدوري بالبطولة على المركز الثاني في منطقة الشرق برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات، بعدما حقق 5 انتصارات مقابل التعادل مرة واحدة، وخسارة مباراتين.

وفي المقابل، حصل سول على المركز السابع برصيد 10 نقاط من ثماني مباريات، حيث حقق انتصارين، مقابل التعادل في 4 لقاءات وخسارة مباراتين.