نخبة آسيا.. جوهور الماليزي يخسر ويتأهل

صعد فريق جوهور دار التعظيم الماليزي الأول لكرة القدم، إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، على الرغم من خسارته 0ـ1، أمام مضيفه سانفريس هيروشيما الياباني، الأربعاء، في إياب دور الـ16 من البطولة القارية.

واستفاد الفريق الماليزي من انتصاره 3ـ1، في مواجهة الذهاب، الأسبوع الماضي، ليظفر بورقة الترشح إلى دور الثمانية، عقب فوزه بمجموع المباراتين 3ـ2.

وسجل كوسوكي كينوشيتا الهدف الوحيد لصالح سانفريس هيروشيما عبر ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وكان سانفريس هيروشيما حصل في مرحلة الدوري على المركز الثالث في منطقة، الشرق برصيد 15 نقطة من ثماني مباريات، بعدما حقق 4 انتصارات، مقابل، التعادل 3 مرات، وخسارة مباراة واحدة.

في المقابل حصل جوهور دار التعظيم على المركز السادس برصيد 11 نقطة من ثماني مباريات، حيث حقق 3 انتصارات مقابل التعادل في مباراتين، وخسارة 3 مباريات.