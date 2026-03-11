وكيل يكشف لـ«الرياضية» مستجدات انتقال فينيسيوس إلى الأهلي

نفى تياجو فيرتاس، أحد أعضاء الوكالة المسؤولة عن الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، وصول أي عروض من جانب مسؤولي النادي الأهلي لضمه خلال الصيف المقبل.

وقال فيرتاس لـ«الرياضية» في حديث خاص: «لم يصل لنا عرض رسمي من النادي الأهلي، ولم نسمع أو نقرأ عنه وكل ما تردد غير صحيح تمامًا».

وأضاف:«في الوقت الحالي لا يوجد أي تفكير من جانب فينيسيوس للانضمام إلى دوري روشن»، مشيرًا إلى أنه بالفعل حدثت مراسلات من أجل اللاعب منذ أكثر من عام ولم تعد من جديد من أجل معرفة التفاصيل وهي غير موجودة في الوقت الحالي».

واختتم فيرتاس:«فينيسيوس لا يستطيع التفكير في هذا الأمر حاليًا بسبب عقده مع ريال مدريد ولأسباب أخرى تعود إليه».

وكانت تقارير صحافية أوروبية، كشفت في وقت سابق أن مسؤولي بطل نخبة آسيا الموسم الماضي، مهتمين بالتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس خلال الصيف المقبل، بعقد يصل إلى مليار يورو شاملة قيمة الصفقة والرواتب الخاصة باللاعب رفقة بطل آسيا.

وانتقل البرازيلي «24 عامًا» إلى صفوف ريال مدريد عام 2018 قادمًا من فلامنجو في بلاده، وتبلغ قيمته السوقية، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المختص بالإحصاءات، 150 مليون يورو، وقد دافع عن قميص الريال إجمالًا في 361 مباراةً بجميع المسابقات، سجَّل فيها 119 هدفًا وصنع 94، فيما نجح خلال الموسم الجاري في إحراز 13 هدفًا، وصناعة 11 في 39 مباراةً.