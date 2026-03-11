أمام الفتح.. حظوظ نيفيش ترتفع

تزايدت حظوظ البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، للمشاركة أمام الفتح في الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، في المباراة التي تنظم السبت في الأحساء، بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية للفخذ، طبقًا لما ذكره لـ «الرياضية» مصدر خاص.

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ نيفيش «28 عامًا» عاد بفاعلية إلى التدريبات الثلاثاء الماضي، بعد أن أنهى البرنامج العلاجي والتأهيلي، ولم يشعر بأي ألم، في حين شارك حسان تمبكتي، مدافع الفريق، هو الآخر في جزء من التدريبات، بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية للفخذ».

من جهته، بدأ حمد اليامي العلاج التأهيلي في عيادة النادي الطبية، بعد عملية «الرضفة» في الركبة التي أجريت له في فنلندا، على أن يحدد البرنامج التأهيلي فترة عودته.

ويحتل الهلال المرتبة الثالثة في دوري روشن السعودي برصيد 61 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق 3 نقاط.