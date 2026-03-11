تودور يدافع عن قرار استبدال كينسكي

تعرض الكرواتي إيجور تودور، مدير فريق توتنام هوتسبير الإنجليزي الأول لكرة القدم المؤقت، لانتقادات حادة، لكنه دافع عن قراره باستبدال الحارس أنتونين كينسكي بعد 17 دقيقة من لقاء النادي اللندني مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقدم كينسكي أداءً كارثيًا في مباراة الفريقين، التي لعبت في مدريد العاصمة الإسبانية، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والذي انتهى بفوز الفريق الإسباني 5ـ2 على نظيره الإنجليزي.

واتخذ المدرب الكرواتي قرارًا جريئًا بإشراك كينسكي 22 عامًا، أساسيًا للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي أمام أتلتيكو، لكن فرصة الحارس الشاب للتألق تحولت إلى كارثة بعد انزلاقه الذي سمح لماركوس يورينتي بتسجيل هدف مبكر لأتلتيكو بعد ست دقائق.

ثم استقبل كينسكي هدفًا آخر في الدقيقة 14 من النجم الفرنسي المخضرم

أنطوان جريزمان، وبعد 92 ثانية، سدد كرة ضعيفة سمحت للأرجنتيني خوليان ألفاريز بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض بسهولة في الشباك الخالية.

وتوجه كريستيان روميرو، قائد توتنام، إلى تودور قبل أن يستأنف أتلتيكو المباراة، وتم إيقاف كينسكي لحين ظهور الحكم الرابع، ليحل محله الحارس الأساسي الإيطالي جوليلمو فيكاريو.

وعانق كل من روميرو وكيفن دانسو، لاعبي توتنام، كينسكي أثناء مغادرته أرض الملعب، وسار الحارس التشيكي مباشرة إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس.

وسرعان ما لحق به بدلاء توتنام، جواو بالينيا وكونور جالاجر ودومينيك سولانكي، رفقة دين بريل، بعد ليلة محبطة في مدريد للحارس، الذي خاض مباراته الـ13 فقط مع النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتهم الحارس بيتر شمايكل، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب الدنمارك، تيودور بـ«إنهاء مسيرة كينسكي»، بعدما قرر استبدال الحارس.

ودافع مدرب توتنام عن قراره بإشراك كينسكي ثم استبداله بعد المباراة، قائلًا:«خلال 15 عامًا من التدريب، لم أفعل ذلك قط. كان من الضروري الحفاظ على اللاعب والفريق، إنه موقف لا يصدق، لا تعليق، سترون. كان القرار صائبًا قبل المباراة، في ظل الظروف الراهنة».

وتابع:«كان فيكاريو تحت ضغط كبير، بالإضافة لوجود منافسة أخرى على مركز حراسة المرمى، وتوني حارس مرمى ممتاز. لذا، كان قراري صائبًا، شرحت لتوني، حتى بعد المباراة، أنه الشخص المناسب وحارس مرمى جيد. لسوء الحظ، حدثت هذه الأخطاء في مباراة مهمة كهذه».

وكشف المدرب الكرواتي :«لقد اعتذر. وقدم عذرًا للفريق. الفريق يدعمه، وأنا أيضًا. تحدثت معه، وهو يتفهم الموقف، ويتفهم سبب خروجه. وكما قلت سابقًا، هو حارس مرمى ممتاز. نحن جميعًا معًا. الأمر لا يتعلق بلاعب واحد، لذا، هذا ما حدث».