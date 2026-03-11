«سوبيا كلاي».. 50 عاما.. وعبادي صنع خلطتها

تسجل «سوبيا كلاي» حضور لافتًا خلال شهر رمضان في المنطقة الغربية والتي بدأت حكايتها قبل 50 عامًا على يد مؤسسها عبد الله باهميم المعروف بـ«عبادي» الذي اشتهر بصناعتها عندما كان في الـ 16 من عمره.

وانضم باهميم بعد ذلك إلى شريكه شيخ بازرعة «الشهير بكلاي» الذي كان يشبه في ملامحه كثيرًا الملاكم العالمي محمد علي كلاي، ولذلك لُقّب بـ «كلاي»،

وكان السبب الحقيقي وراء التسمية بهذا الاسم أن عبد الله باهميم يعمل في الخطوط السعودية ونظرًا لبعد المطار عن منطقة البلد كان شريكه كلاي موجودًا لخدمة الزبائن فارتبط الاسم بالمكان واشتهرت السوبيا باسم الملاكم العالمي.

من جانبه، أكد لـ«الرياضية» أحمد باهميم والذي يتولي صناعة السوبيا: «تُحضّر من الشعير الصافي والخميرة والسكر، ثم تصفية، ويُضاف إليها الهيل والقرفة، وتُقدّم باردة على سفرة رمضان».

وتابع حديثه: «تعلمنا مع أشقائي صناعة السوبيا من الوالد ـ رحمه الله ـ وأصبح موسمنا في رمضان ونعمل على بيعها وتجهيزها ولدينا زبائن من أعوام طويلة لأنهم يعرفون جودة ما نقدمه من سوبيا مميزة».

وزاد: «أصناف السوبيا متعددة منها البيضاء والحمراء وهناك مشروب الزبيب الصافي والتمر الهندي وكل نوع له محبيه من العملاء».

وكشف باهميم عن أن موقعهم في جدة القديمة بجوار مدرسة الفلاح منذ 50 عامًا مؤكدًا عدم وجود أي فرع آخر.