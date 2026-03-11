كاباييل ينتقد أوسيك

انتقد الملاكم الألماني أجيت كاباييل، الأوكراني أولكسندر أوسيك، بطل العالم، لعدم رغبته الواضحة في مواجهته على لقب المجلس العالمي للملاكمة «دبليو بي سي» للوزن الثقيل.

وكان المجلس العالمي للملاكمة كشف عن أنه يتعين على أوسيك الدفاع عن حزامه أمام منافسه الرئيس والبطل المؤقت كاباييل.

ولكن أوسيك، الحائز على ألقاب المجلس العالمي للملاكمة، ورابطة الملاكمة العالمية، والاتحاد الدولي للملاكمة، صرح لمجلة «ذا رينج» بأن نزالاته الثلاثة الأخيرة في مسيرته ستكون ضد لاعب الكيك بوكسينج، ريكو فيرهوفن في 23 مايو المقبل عند أهرامات الجيزة بمصر، تليها مباراة ضد الفائز من نزال بطولة العالم لمنظمة الملاكمة العالمية بين دانيال دوبوا وفابيو واردلي، وربما ضد تايسون فيوري العائد إلى الحلبة.

وأعرب كاباييل عن غضبه الشديد من تجاهل أوسيك له، حيث قال لمحطمة «آر تي

إل/إن تي في»: «كيف له ألا يسمي المصنف الأول، منافسه الإلزامي؟ من المؤسف أنه يفضل مواجهة دوبوا أو فيوري للمرة الثالثة، على الرغم من أنه هزمهما مرتين بالفعل».

وأضاف كاباييل:« لطالما احترمت أوسيك كثيرًا لإنجازاته الرياضية، وقلت: إنه لا يتهرب من التحديات، وهو رجل يفي بوعوده. لكنه لا يهتم إلا بالمال، ولا شيء آخر يهمه. وقد لاحظت ذلك بوضوح تام الآن».

وأعلن المجلس العالمي للملاكمة أنه ينبغي على أوسيك مواجهة كاباييل بعد نزال فيرهوفن، وإلا سيخسر حزامه، الذي سيؤول تلقائيًا إلى الملاكم الألماني الذي سيدافع عنه، وفقًا لما صرح به مدير أعمال كاباييل. وكان أوسيك أعاد لقب منظمة الملاكمة العالمية «دبليو بي أو» العام الماضي لأنه لم يكن مهمًا في البداية بمواجهة واردلي.

وحافظ كاباييل على سجله خاليًا من الهزائم في 27 مباراة احترافية ويريد أن يصبح أول بطل عالمي ألماني في الوزن الثقيل منذ ماكس شميلينج قبل 96 عامًا تقريبًا.