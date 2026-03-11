كيميتش ينفي تعمده الحصول على إنذار

أكد جوشوا كيميتش، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، أنَّه لم يتعمد الحصول على البطاقة الصفراء أمام أتالانتا الإيطالي، ما سيمكنه على الأرجح من بدء مشواره في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا دون أي عقوبة.

وتلقى كيميتش بطاقة صفراء لإضاعته الوقت قبل تنفيذه ركلة حرة في وقت متأخر من عمر المباراة، التي انتهت بفوز كاسح لبايرن 6ـ1 على مضيفه أتالانتا، ليغيب عن لقاء الإياب، الذي يلعب الأربعاء على ملعب «أليانز أرينا» بداعي الإيقاف.

كما ينطبق الأمر نفسه على مايكل أوليس، رجل المباراة، الذي سجَّل هدفين لبايرن وصنع هدفًا آخر خلال اللقاء، الذي جرى في إيطاليا.

ويمتلك بايرن العديد من البدلاء القادرين على تعويض غياب كيميتش وأوليس، ولن يخشى أحد من أن يؤثر غيابهما على الفريق، الذي وضع أكثر من قدم في دور الثمانية بالمسابقة القارية، عطفًا على انتصاره الساحق في لقاء الذهاب.

وسوف يكون كيميتش وأوليس مؤهلين للمشاركة مجددًا مع بايرن في دور الثمانية بالمسابقة القارية، حيث سيواجه الفريق الألماني الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني، البطل التاريخي لدوري الأبطال برصيد 15 لقبا، ومانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا.

وسبق أن تم إيقاف سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد السابق، مباراة إضافية في دوري أبطال أوروبا، بسبب استفزازه لاعبًا للحصول على بطاقة صفراء، لكن كيميتش نفى ذلك.

وصرح اللاعب الألماني: «أنا عادة من اللاعبين الذين يرغبون في المشاركة في كل مباراة. استغرق الأمر مني بعض الوقت، لكنني لم أكن أرغب في تمرير الكرة إلى منطقة الضغط. لقد استغرق الأمر مني وقتًا أطول من اللازم بالتأكيد».

وأضاف كيميتش أنه يعتقد أنه حصل على البطاقة الصفراء فقط لأن يونس موسى، لاعب أتالانتا، اندفع نحوه غاضبًا بسبب إضاعته الوقت، وركل الكرة باتجاه لاعب بايرن، ليحصل كلاهما على البطاقة الصفراء.