كابيلو: سداسية البايرن درس

أكد الإيطالي فابيو كابيلو، المدرب السابق، أن فريق أتالانتا الإيطالي الأول لكرة القدم كان «محظوظًا» لتلقيه ستة أهداف فقط أمام بايرن ميونيخ الألماني، مشيرًا إلى أن ما جرى يعد «درسًا لكرة القدم الإيطالية».

وتلقى أتالانتا، الفريق الإيطالي الوحيد الذي تأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، خسارة مدوية 1ـ6 أمام ضيفه بايرن ميونيخ، الثلاثاء، في مباراة الذهاب التي لعبت بينهما.

وقال كابيلو لشبكة «سكاي سبورت» عقب اللقاء: «رأيت فريقًا يضغط بقوة ويركض، حيث أظهر جميع لاعبيه جودة رائعة، سواء في الرؤية أو الاستحواذ على الكرة، في كل مرة يستعيد فيها البايرن الكرة، ينطلقون للأمام مباشرة ويستغلون المساحات الفارغة. وبهذه التقنية، وضعوا أتالانتا في مأزق حقيقي».

وتابع: «كان أتالانتا محظوظًا بالفعل لتلقيه ستة أهداف فقط. كان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر بكثير، كما أن حارس المرمى أنقذ مرماه من عدة فرص خطيرة. هذا درس لكرة القدم الإيطالية».

واختتم كابيلو تصريحاته قائلًا: «كان أتالانتا الفريق الإيطالي الوحيد الذي تأهل إلى دور الـ16، وقد فاز على بوروسيا دورتموند، لكنه لم يكن لديه أي فرصة أمام الفريق الألماني القوي».

وبهذه النتيجة، صارت حظوظ أتالانتا شبه معدومة في الصعود إلى دور الثمانية، حيث يتعين عليه الفوز بفارق 6 أهداف في لقاء الإياب، الذي يجرى، الأربعاء المقبل، على ملعب «أليانز أرينا»، معقل الفريق البافاري، إذا أراد مواصلة مغامرته في البطولة.