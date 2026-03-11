المسيليم يخضع إلى كشف طبي

خضع ياسر المسيليم، حارس مرمى فريق جدة الأول لكرة القدم، لفحص طبي بعيادة النادي تحت إشراف الدكتور مصطفى السيسي، اختصاصي العلاج الطبيعي، بعد إصابته بإصابة خفيفة في العضلة الخلفية، الأربعاء.

ويخوض فريق جدة مباراة تجريبية مع نظيره الوحدة، الأحد المقبل، على ملعب الصبان في جدة في إطار تحضيرات الفريق أثناء فترة التوقف، التي ستستمر حتى 2 أبريل المقبل.

فنيًّا، عاود الفريق تدريباته على ملعبه بقيادة البرازيلي روبيرتو أوليفيرا، بحضور فيصل السيفي، رئيس النادي، وفيصل بامحرز، المشرف العام، وخالد الحازمي، مدير الفريق.

وركَّز المدرب البرازيلي على رفع المستوى البدني للاعبين مع تنفيذ بعض الجمل التكتيكية.