جامبا يتخطى راتشابوري ويتأهل

تأهل فريق جامبا أوساكا الياباني الأول لكرة القدم، إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2، بفوزه الأربعاء، على مضيفه التايلاندي راتشابوري بنتيجة 2ـ1 بعدما تعادلا ذهابًا بنتيجة 1ـ1 وهي النتيجة التي انتهى بها الوقت الأصلي لمباراة الإياب، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي شهد تفوق الفريق الياباني.

وتقدم جامبا أوساكا أولًا في الدقيقة «29» عن طريق كينتا ميورا، ثم أدرك البرازيلي جيلسون التعادل للفريق التايلاندي في الدقيقة «50» وأهدر أصحاب الأرض فرصة التقدم من ركلة جزاء أهدرها البرازيلي دينيلسون، لتنتهي 90 دقيقة بالتعادل على غرار مباراة الذهاب.

وفي الدقيقة «99 » سجل البرازيلي ويلتون هدف التقدم لجامبا أوساكا، والذي حسم الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

ويمتلك جامبا أوساكا لقبًا سابقًا على مستوى بطولة دوري أبطال آسيا نسخة عام 2008، ويسعى الفريق لتحقيق لقب قاري جديد.