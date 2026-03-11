الآسيوي بعد اجتماعه المرئي: جدولة النخبة «معلقة»

أنهى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعه المرئي، الأربعاء، مع ممثلي اتحادات غرب آسيا المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، دون تحديد موعد محدد لتنظيم مباريات الذهاب والإياب لهذا الدور، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاتحاد القاري، لم يقدم حلولًا مقترحة لإعادة جدولة مباريات البطولة.

إلى ذلك أكد داتو ويندسور، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدم توصل الاتحاد القاري إلى قرار حتى اللحظة».

وردًا على سؤال لـ«الرياضية» حول نتائج الاجتماع قال:«سنعلن كافة النتائج لحظة توصلنا لقرار من خلال اللجنة المنظمة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

وأجَّل الاتحاد الآسيوي مباراة أندية غرب آسيا في الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة القارية، الهلال السعودي أمام السد القطري، والأهلي السعودي ضد الدحيل القطري، والاتحاد السعودي أمام الوحدة الإماراتي، وشباب الأهلي الإماراتي مع تراكتور الإيراني.