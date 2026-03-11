طائرة تحرج رودري مع الجيران

أكدت شرطة مدينة مانشستر تلقيها شكاوى من جيران الإسباني رودري، لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، وأقرت بوجود تحقيقات بشأن مزاعم تخص إطلاق اللاعب طائرة مسيرة.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أنَّ طائرة رودري اقتحمت خصوصية جيرانه، حيث إنَّ اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2024، قد تم التقاط مقطع فيديو له وهو يطلق طائرته من شرفة منزله، في منطقة سالفورد بوسط مانشستر.

ويزعم المستأجرون أنَّ طائرة مسيرة تابعة للاعب مانشستر سيتي قد حلقت فوق نوافذهم، وأعربوا عن مخاوفهم من انتهاكات محتملة لخصوصيتهم.

واشتكى أحد الجيران قائلًا: «أعيش مع شريكتي في طابق مرتفع، وآخر ما أتوقعه أثناء مشاهدة التلفاز هو رؤية طائرة مسيرة على بعد متر واحد من نافذتي».

وشرح الجار قائلًا: «زوجتي كانت منزعجة للغاية، فمن بين مزايا العيش في مكان مرتفع هو أنه لا يمكن لأحد أن يراك، لكن الآن يضايقنا رودري وطائرته المسيرة».

وقال مقيم آخر يعيش مع صديقته، في الطابق الـ43، إنه في إحدى الليالي كان يشاهد التلفزيون ثم ظهر وميض أخضر خارج النافذة، قبل أن يعود إلى باحة رودري في الطابق العلوي.

واشتكى الجيران عبر مجموعة دردشة على تطبيق واتساب، حيث زعم أحدهم أن رودري ينتهك قوانين مكافحة التلصص والمضايقة، إضافة إلى لوائح تحليق الطائرة المسيرة.

ونشر بعضهم صورًا لرودري على شرفته، ينظر إلى الأعلى، ممسكًا بجهاز التحكم بالطائرة المسيرة.

وفي بريطانيا، تلزم هيئة الطيران المدني بضرورة احترام قائدي الطائرات المسيرة للخصوصية، وعدم التسبب في أي إزعاج.

ويتعين على الطيارين اجتياز اختبار كتابي والتسجيل لدى هيئة الطيران المدني قبل تشغيل معظم الطائرات المسيرة.