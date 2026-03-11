بعد نهائي كأس العالم للأندية.. ماذا تغيّر في باريس وتشيلسي؟

منذ مرور 271 يومًا على نهائي كأس العالم للأندية، الذي جمع فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، طرأت عدة تغييرات بين صفوف الفريقين، إذ جلب الفريق اللندني تسعة لاعبين، بينما استعان باريس بـ4 لاعبين جدد، واستقر بشكل كبير على التشكيل الأساسي، وعلى صعيد المدربين استمر الإسباني إنريكي مدرب باريس في صفوف الفريق الباريسي، بينما رحل الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، وتولى المهمة لاحقًا الإنجليزي ليام روزينيور.

وشهد الفريقان عدة متغيرات منذ تلك المواجهة التي استطاع الفريق اللندني أن يحقق من خلالها كأس العالم للأندية بعد فوزه بثلاثية نظيفة، سجَّل كول بالمر هدفين، وجواو بيدرو هدفًا، وكانا من أبرز أدوات الفريق الأزرق خلال الموسم الجاري.

ودعم الأزرق اللندني صفوفه بتسعة لاعبين وهم: إستيفاو ويليان، أندريه سانتوس، أليخاندرو جارناتشو، جوريل هاتو، وليام ديلاب، إلى جانب عودة تريفوه تشالوباه، كما ظهر عدد من الأسماء الشابة مثل تيريك جورج ومارك جيو.

في المقابل، حافظ باريس سان جيرمان على استقراره الفني بقيادة الإسباني لويس إنريكي، مدير الجهاز الفني، مع تدعيم صفوفه بعدة أسماء جديدة، من بينها بيدرو هيرنانديز، وريناتو مارين، ولوكاس شوفالييه، وإلياز بارني.