بعد أزمة القلب.. سافي تعود إلى الملاعب

عادت الأمريكية سافي كينج، لاعبة فريق أنجل سيتي لكرة القدم، إلى الملاعب بعد غياب 10 أشهر، خلال مواجهة أنجل سيتي أمام فريق يوتا رويالز، في التاسع من شهر مايو 2025، إذ تعد نجاة اللاعبة من أزمة القلب الخطيرة، التي كادت تودي بحياتها، واستعداداها للعودة هذا الموسم مع فريق أنجل سيتي، بمثابة معجزة بكل المقاييس، وهي تدرك ذلك.

وخلال الشوط الثاني من مباراة أنجل سيتي التي خاضها على ملعبه ضد فريق يوتا رويالز ، جلست كينج على أرض الملعب في الدقيقة 74، وتبدو أنها مصابة بدوار، ثم فقدت وعيها فجأة، وتوقف قلب كينج 20 عامًا في تلك الواقعة.

واندفع المسعفون نحو كينج، وقاموا بإنعاش قلبها رئويًا، بينما شعر المشجعون وزميلاتها بالصدمة والذهول أثناء تلقيها العلاج على أرض الملعب لمدة 11 دقيقة تقريبًا قبل نقلها إلى المستشفى، وفور وصولها خضعت لعملية جراحية لإصلاح الشريان التاجي الأيسر، وهو عيب خلقي نادر لم يتم تشخصيه سابقًا.

وقالت اللاعبة: «مررت بالتأكيد بلحظات عصيبة وأخرى سعيدة، لكنني في الغالب ممتنة، لأنني أستطيع أن ألعب من جديد، أشعر أن هذا نابع من تغير نظرتي تمامًا للحياة، أحيانًا عندما نكرر فعل شيء ما، نعتاد عليه، ولا نكتفي بالرضا، بل نعتبره أمرًا مفروغًا منه، كأن نخرج إلى الملعب ونمارس ما نحب كل يوم، وللحظة ظننت أنني فقدت كل شيء».

وأثناء وجود كينج في المستشفى، زاد الجدل، كانت رابطة لاعبات الدوري الوطني لكرة القدم النسائية، من بين من طالبوا بتعليق مباراة أنجيل سيتي بعد سقوط كينج، لكن المباراة استكملت مع إضافة 12 دقيقة من الوقت بدل الضائع.