السعوديون يحتفلون بيوم العلم

تحتفل السعودية، الأربعاء، بيوم العلم السعودي 11 مارس كل عام منذ 2023 بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظة الله .

وتم اختيار هذا التاريخ بعد إقرار الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ العلم السعودي بشكله الحالي في 11 مارس 1937م.

ودشّنت مكتبة الملك عبد العزيز العامة «معرضًا فنيًا تشكيليًا» بعنوان: في حب الأخضر، وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت»، بحضور الدكتور بندر المبارك مدير عام المكتبة، و الدكتورة هناء الشبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ويأتي هذا المعرض احتفاءً بـ «يوم العلم»، ومواصلة للفعاليات والبرامج الثقافية التي تنظمها المكتبة خلال العام 2026م.

ويتضمن «المعرض» المنظم في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بطريق خريص بمدينة الرياض 20 لوحة فنية تشكيلية رُسمت بمختلف اتجاهات الفن التشكيلي ومدارسه الواقعية والرمزية والطبيعية استلهمت العلم السعودي ورموزه، كما استلهمت ما تضمه السعودية من مشاهد وأماكن تراثية ومعاصرة، قدّمها الفنانون برؤى إبداعية، تعكس مشاعر الانتماء والحس الوطني، وتبرز الاعتزاز بالهوية والتراث السعودي، من جهة، وتبين جماليات الفن التشكيلي في قراءة الواقع عبر الألوان والظلال والأضواء، وتوظيف الكتل اللونية في إبداع عناصر الحياة في السعودية، وقراءة جماليات الطبيعة والواقع من جهة ثانية.

ويأتي هذا «المعرض» في إطار حرص المكتبة على تفعيل المناسبات الوطنية، وتعزيز التعاون الثقافي المشترك، وإبراز دور الفنون التشكيلية في التعبير عن الهوية الوطنية.

ويستقبل المعرض زوّاره خلال يومي 10 و11 مارس، في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بخريص، وذلك من الـ 09:00 مساءً حتى الـ 01:00 بعد منتصف الليل.

من جانبه، احتفلت المدن السعودية بيوم العلم السعودي من خلال وضع الأعلام في جميع الشوارع والمرفقات والساحات الحكومية والمنشآت التجارية.