مشجع برشلوني يخطئ ملعب نيوكاسل ويتابع مباراة «الثالثة»

تعرض أحد مشجعي نادي برشلونة الإسباني لموقف محرج بعد أن قصد مباراة في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزية، معتقدًا أنه وصل إلى ملعب سانت جيمس بارك الشهير، المعتمد من قبل نادي نيوكاسل، لكنه انتهى به المطاف في ملعب إكسيتر بدلًا من ذلك.

واستطاع النجم لامين يمال أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدلًا من الضائع لينتهي اللقاء 1ـ1 في ملعب سانت جيمس بارك في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، على أن تلعب مواجهة الإياب الأسبوع المقبل في كاتالونيا.

لكن مشجع برشلونة، الذي لم يُكشف عن اسمه، لم يكن موجودًا كما كان يرغب لمشاهدة الإثارة، إذ كان على بعد ما يقرب من 600 كيلومتر في مدينة إكسيتر الواقعة جنوب غرب إنجلترا.

وعوض مشاهدة فريقه المفضّل يخوض مواجهته القارية المهمة، حضر المشجع في مباراة ضمن دوري «ليج 1» في إنجلترا بين اكسيتر سيتي وضيفه لينكولن متصدر البطولة، في لقاء انتهى بفوز الأخير 1ـ0.

وقال مسؤولو نادي إكسيتر إنهم بذلوا قصارى جهدهم لاستقبال المشجع الضائع.

وقال آدم سبنسر، مسؤول تجربة المشجعين في إكسيتر :«أتى أحد متطوعينا إلى المكتب ليخبرنا أن هذا الرجل جاء معتقدًا أنه سيشاهد مباراة برشلونة».

وأضاف :«لم تكن لغته الإنجليزية جيدة، لكن مما فهمناه، أنه جاء من لندن. على ما أظن، ربما وضع ملعب سانت جيمس بارك في هاتفه ثم اتبع الإرشادات من هناك».

وتابع: «كان محبطًا جدًا ومحرجًا بعض الشيء. لذلك، قمنا بتوفير تذكرة له وتمكن من مشاهدة المباراة في ملعب سانت جيمس بارك الحقيقي. سيكون مرحبًا به في أي وقت للعودة مرة أخرى».