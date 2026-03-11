التعاون يتدرب عصرا ويغادر إلى تبوك

يغادر لاعبو فريق التعاون الأول لكرة القدم، مساء الأربعاء، إلى مدينة تبوك استعدادًا لمواجهة مضيفه نيوم، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

وأنهى البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الفريق، كافة استعداداته لهذه المواجهة، من خلال فرض تدريب عصر الأربعاء، بمشاركة جميع اللاعبين تخلله بعض التمارين التكتيكية والفنية، وطريقة اللعب التي ينوي تطبيقها في المباراة.

ويحتل التعاون المرتبة الخامسة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 44 نقطة، جمعها من الفوز في 13 مباراة والخسارة في 7 والتعادل 5 مباريات.