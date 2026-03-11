الاتحاد.. الشهري جاهز والناشري انتظار

أبدى صالح الشهري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، جاهزيته للمشاركة مع فريق الاتحاد في المباريات المقبلة، بعد مشاركته بفاعلية في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في عضلة الساق، وفقًا لمصادر «الرياضية».

وكشفت المصادر، عن تضاؤل فرصة مشاركة اللاعب عوض الناشري في مواجهة الرياض لعدم الجاهزية، إذ يواصل برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الحزم.

من جانب آخر، تقرر أن يختتم فريق الاتحاد تحضيراته لمواجهة الرياض، عصر الخميس، من خلال التدريب الذي يلعب على ملعب النادي، قبل أن يتناول اللاعبون الإفطار ثم يغادر الفريق إلى الرياض.