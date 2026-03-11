بقرار ميجل.. العقيدي يتجاوز أزمة الظهر

سمح البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب النصر، للحارس نواف العقيدي بالمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، الأربعاء، بعد أن اطمأن على حالته الصحية جراء آلام الظهر التي عانى منها الأيام الماضية، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن العقيدي «25 عامًا»، حضر عصر الأربعاء مبكرًا إلى عيادة النادي وأنهى برنامجه التأهيلي، وشارك في التدريب الذي فرضه البرتغالي جورجي جيسوس استعدادًا لمواجهة الخليج، السبت المقبل، والتي تجرى على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

ومنذ أن تعرض الحارس للطرد أمام الهلال في «الديربي» ضمن الجولة الـ 15، لم يظهر دوريًّا حتى الآن، إذ غاب أمام الشباب، ضمك، التعاون، الخلود، الرياض، الاتحاد، الفتح، الحزم، النجمة، الفيحاء، وأخيرًا نيوم.

ولعب العقيدي مع النصر الموسم الجاري 12 مباراةً في جميع المسابقات بمجموع 1050 دقيقةً، منها 11 مباراةً في «روشن».

وأشار إلى أن جيسوس استدعى ثلاثي الفريق الأولمبي، عواد أمان وسعد حقوي والعراقي حيدر عبد الكريم، للمشاركة في التدريبات، الأربعاء، بعد أن سمح لهم بالمشاركة مع فريق تحت 21 أمام النجمة قبل ثلاثة أيام، وذلك للوقوف على حالتهم الفنية.

وبيّن أن التدريبات اشتملت على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب بعض التمارين اللياقية، على أن يجري مناورة أخيرة الخميس، يضع فيها الطريقة والخطط العريضة استعدادًا لمواجهة الخليج.

ويتصدر النصر جدول ترتيب «روشن» برصيد 64 نقطةً، جمعها من 21 انتصارًا، وتعادل واحد، مقابل ثلاث خسائر.