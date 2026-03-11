البايرن يخسر ديفيز وموسيالا

يفتقد فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، خدمات جمال موسيالا، والكندي ألفونسو ديفيز، ويوناس أوربيج، حارس مرماه، بعد تعرضهم لإصابات جديدة خلال الفوز الكاسح على أتالانتا الإيطالي 6ـ1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وأكد النادي البافاري في بيان الأربعاء إصابة اللاعبين الثلاثة، موضحًا أنهم «سيبتعدون عن الملاعب في الوقت الحالي»، من دون تحديد مواعيد عودتهم.

وتعرّض موسيالا وأوربيج للإصابة في الوقت بدلًا من الضائع للمباراة، فيما خرج ديفيز، الذي دخل بديلًا بين الشوطين، باكيًا قبل 20 دقيقة من النهاية.

ويعاني موسيالا، الذي غاب عن الأشهر الستة الأولى من الموسم، بسبب كسر في الكاحل، من إصابة جديدة في المنطقة نفسها.

أما ديفيز، قائد منتخب كندا، الذي غاب بدوره عن بداية الموسم بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي، فتعرض لتمزق في عضلة الفخذ الخلفية. ويعاني الحارس أوربيج من ارتجاج في المخ.

ووضع الفوز العريض بايرن في موقع مريح قبل مباراة الإياب، الثلاثاء المقبل.

ويتصدر البايرن «حامل اللقب» ترتيب الدوري الألماني بفارق 11 نقطة قبل تسع مراحل من النهاية، كما بلغ الدور نصف النهائي من كأس ألمانيا، حيث يواجه باير ليفركوزن.