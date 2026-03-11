الرئيسية / الصورة .. قصة

التدرب عصرا

2026.03.11 | 09:09 pm
فرض البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم تدريبًا عصر الأربعاء، استعدادًا لمواجهة مضيفه نيوم، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ التعاون)
التدرب عصرا

التدرب عصرا

التدرب عصرا

التدرب عصرا