ختام ليالي حراء

2026.03.11 | 09:09 pm
اختتم حي حراء الثقافي في مكة المكرمة فعاليات «ليالي حراء الرمضانية» خلال أيام شهر رمضان المبارك، وتفاعل كبير مع البرامج السياحية والثقافية والترفيهية التي قدّمها الحي. (واس)
