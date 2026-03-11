رودجرز: كومو عرفتني بالأهلي.. والهجوم سلاحنا

أكد الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، أنه لن يغير أسلوبه المعتاد، وسيهاجم الأهلي، وصيف جدول ترتيب دوري روشن السعودي، عندما يواجهه في الدمام، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ 26 «جولة يوم العلم».

ووصف رودجرز المباراة، خلال مؤتمر صحافي في مقر ناديه، الأربعاء، بأنها «مهمة ومصيرية، بالنسبة للطرفين أمام فريق قوي للغاية، ونتائجه خير برهان على ذلك».

وشدد: «نحترم كل الخصوم، سواءً الأهلي أو غيره، وسنواصل عملنا ونهاجمه كما في باقي المباريات».

وأفاد بجاهزية جميع لاعبيه للمشاركة، لافتًا إلى تحمّسه لمواجهة الأهلي، وقال: «واجهت الفريق ذاته خلال الصيف الماضي، في مباراة تجريبية بمدينة كومو الإيطالية، عندما كنت مدربًا لفريق سلتيك الإسكتلندي، وأعرفه جيدًا».

ونوَّه الأيرلندي الشمالي بقدرات الإنجليزي إيفان توني، هداف الأهلي، فيما وصف فريقه قائلًا: «نحن فريق ينمو ويكبُر».

وخلال فترة الإعداد الصيفية للموسم الجاري، تواجه الأهلي وسلتيك ضمن بطولة تجريبية في كومو، وتعادلا 1ـ1 في الوقت الأصلي، وفاز الفريق الإسكتلندي بركلات الترجيح.