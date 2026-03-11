الريال يحذر مشجعيه من الهتافات ضد جوارديولا

تتطلب مباراة فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، ومانشستر سيتي الإنجليزي استعدادات خاصة ليس فقط في الملعب ولكن على مستوى المدرجات أيضًا.

ويتقابل الفريقان، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدريد.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إنه خلال مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا البرتغالي 25 فبراير الماضي، في دوري الأبطال، تم بث لقطات مصورة لمشجع يحضر المباريات بصورة منتظمة في مدرجات ريال مدريد، وهو يلقي التحية النازية، لذلك فإن النادي بعث رسالة واضحة لمدرج مشجعيه بألا يطلقوا أي هتافات ضد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وألا يحملوا أعلامًا ولا حتى علم إسبانيا، ويسمح فقط بعلم ريال مدريد.

وكانت الصورة مؤلمة للغاية بسبب ما حملته، حيث تم رفع لافتة قبلها بلحظات، كتب عليها: «لا للعنصرية، وضرورة الاحترام».

وتحرك النادي على الفور، مؤكدًا: «لقد حددوا مكانه، وأخرجوه من الملعب، وبدؤوا إجراءات إلغاء عضويته».

ولم يكن ذلك كافيًا لتجنب العقوبة، فقد فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة قدرها 15 ألف يورو، مع الإيقاف، إضافة لفترة اختبار لمدة عام، قبل الإغلاق الجزئي لـ 500 مقعد في المدرج الجنوبي السفلي.

وأدت هذه الواقعة إلى اجتماع بين خوسيه لويس سانشيز، مدير الأنشطة الاجتماعية في ريال مدريد، وممثلي أبرز روابط المشجعين في ذلك القسم من الملعب، وذلك قبل مباراة دوري أبطال أوروبا المرتقبة ضد مانشستر سيتي.

وكانت رسالة النادي واضحة لا لبس فيها، نابعة من الغضب والعار اللذين خلفهما ما حدث أمام بنفيكا، حيث تم التأكيد على أن الهتافات ضد جوارديولا ممنوعة منعًا باتًا خلال المباراة. كان هذا بمثابة تحذير حازم، لا مجال فيه للتفاوض، لمنع تكرار الموقف وتفعيل عقوبة موقوفة التنفيذ حاليًا. وما يزيد الموقف تعقيدًا هو أن المدرب الكاتالوني ليس موضع ترحيب في ملعب سانتياجو برنابيو.