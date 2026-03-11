خليلودزيتش ينطلق مع نانت

قاد المدرب البوسني المخضرم وحيد خليلودزيتش حصته التدريبية الأولى مع فريق نانت الفرنسي الأول لكرة القدم، الأربعاء، عقب توليه تدريب الفريق بشكل رسمي.

ويعد البوسني، صاحب الـ73 عامًا، المدرب الثالث الذي يتولى قيادة الفريق هذا الموسم، خلفًا لكل من ريستوي كاسترو، ونجيب قنطاري، في محاولة لإنقاذ مسار النادي المتعثر.

بدأ خليلودزيتش مهماته باجتماع عقده مع اللاعبين بحضور فالديمار كيتا، رئيس النادي، حيث ألقى خطابًا مطولًا استمر 40 دقيقة داخل الغرف المغلقة، تلاه حديث آخر لمدة 10 دقائق وسط الملعب، لرسم ملامح المرحلة المقبلة، حسبما ذكرت شبكة «أر أم سي» الفرنسية، الأربعاء.

وشهد التدريب صرامة معهودة من المدرب البوسني، إذ ركز على سرعة التنفيذ، واللعب من لمسة واحدة، مع التدخل المستمر لتصحيح أخطاء اللاعبين، وتوجيه تعليمات خاصة للمهاجمين لاستعادة ثقتهم.

ومن المقرر أن يتم تقديم المدرب الجديد رسميًا لوسائل الإعلام، الجمعة المقبل، إيذانًا ببدء مهمته الفنية بشكل رسمي مع الفريق.

ويحتل نانت المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة من أربعة انتصارات وخمسة تعادلات و16 هزيمة، ويبتعد بفارق سبع نقاط عن آخر مراكز النجاة.